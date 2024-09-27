Виклик Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги націй знаходиться під питанням – джерело

Півзахисник київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко може не зіграти у жовтневих матчах національної команди у Лізі націй.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, замість Ярмоленка у збірну буде викликаний Олексій Гуцуляк із Полісся. Також розглядається виклик Дмитра Криськіва. Раніше повідомлялося, що за "синьо-жовтих" дебютує Артем Бондаренко.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостанє оновлення складу збірної.