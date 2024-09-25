Вінгер Полісся отримає виклик у збірну України

Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк отримає виклик до збірної України для участі в матчах Ліги націй у жовтні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Для 26-річного гравця це другий виклик до лав національної команди. Він дебютував за "жовто-синіх" у березні в матчі проти Боснії і Герцеговини.

Зазначимо, що Гуцуляк відзначився 4 голами в останніх чотирьох поєдинках за Полісся у чемпіонаті України.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко отримає дебютний виклик до збірної України. Його поява пов'язана з травмами основних півзахисників – Руслана Малиновського та Олександра Зінченка.

Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.