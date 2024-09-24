Півзахисник Шахтаря отримає дебютний виклик у збірну України – джерело

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко отримає дебютний виклик до збірної України для участі в матчах Ліги націй у жовтні.

Про це повідомляє Sport.uа з посиланням на свої джерела.

Видання пояснює таке рішення наставника "синьо-жовтих" Сергія Реброва кадровими проблемами у півзахисті. Напередодні травмувався Руслан Малиновський, а Олександр Зінченко має недостатню кількість ігрового часу в Арсеналі.

Для 24-річного хавбека це буде дебютний виклик у національну команду. Раніше він виступав за молодіжну збірну – востаннє на молодіжному Євро-2023, де дійшов із командою до півфіналу (поразка від Іспанії 1:5).

Зазначимо, що Бондаренко в останніх двох матчах чемпіонату України проти Карпат та Оболоні відзначився чотирма голами.

Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.