Ноєр підтвердив завершення кар’єри в збірній Німеччини

Легендарний голкіпер Баварії Мануель Ноєр підтвердив, що завершив свою кар'єру в збірній Німеччини.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Ноєр повернувся у збірну Німеччини перед ЧС-2026 після дворічної перерви. По ходу мундіалю 40-річний воротар заявив, що цей турнір стане для нього останнім у складі Бундестім.

Напередодні збірна Німеччини в 1/16 фіналу ЧС-2026 в серії пенальті програла Парагваю. Після матчу Ноєр підтвердив, що це був його останній поєдинок за національну команду.

"Так, це був останній матч. Дуже гірко завершувати кар'єру в збірній ось так", – заявив воротар.

Ноєр дебютував за збірну Німеччини в 2009 році. Сумарно провів 128 матчів, посідаючи за цим показником 5 місце в історії Бундестім. Зі збірною Німеччини виграв чемпіонат світу 2014 року та завоював бронзу ЧС-2010.