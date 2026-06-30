Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ноєр підтвердив завершення кар’єри в збірній Німеччини

Олег Дідух — 30 червня 2026, 16:19
Ноєр підтвердив завершення кар’єри в збірній Німеччини
Мануель Ноєр
Getty Images

Легендарний голкіпер Баварії Мануель Ноєр підтвердив, що завершив свою кар'єру в збірній Німеччини.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Ноєр повернувся у збірну Німеччини перед ЧС-2026 після дворічної перерви. По ходу мундіалю 40-річний воротар заявив, що цей турнір стане для нього останнім у складі Бундестім.

Напередодні збірна Німеччини в 1/16 фіналу ЧС-2026 в серії пенальті програла Парагваю. Після матчу Ноєр підтвердив, що це був його останній поєдинок за національну команду.

"Так, це був останній матч. Дуже гірко завершувати кар'єру в збірній ось так", – заявив воротар.

Ноєр дебютував за збірну Німеччини в 2009 році. Сумарно провів 128 матчів, посідаючи за цим показником 5 місце в історії Бундестім. Зі збірною Німеччини виграв чемпіонат світу 2014 року та завоював бронзу ЧС-2010.

Мануель Ноєр Збірна Німеччини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Мануель Ноєр

Ноєр повторив негативний рекорд мексиканського воротаря на чемпіонатах світу
Ноєр відреагував на провальний виліт збірної Німеччини з ЧС-2026
Це не той футболіст, якого ми знаємо: легендарний Матеус розкритикував гру Ноєра у матчі проти Еквадору на ЧС-2026
Це не моя помилка: Ноєр відреагував на другий гол від Еквадора
Ноєр став рекордсменом за кількістю матчів на Мундіалях серед голкіперів

Останні новини