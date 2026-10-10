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Ноєр на 6-й секунді привіз гол у ворота Баварії в матчі Бундесліги

Олег Дідух — 10 жовтня 2026, 18:00
Ноєр на 6-й секунді привіз гол у ворота Баварії в матчі Бундесліги
Мануель Ноєр
Getty Images

Легендарний голкіпер Баварії Мануель Ноєр припустився жахливої помилки в матчі 5 туру Бундесліги проти Аугсбурга.

Щойно розігравши м'яч з центра поля, футболісти Баварії віддали пас назад на Ноєра. Той здійснив невдалу спробу перекинути Робіна Фельгауера, який обікрав голкіпера та закотив м'яч у пусті ворота вже на шостій секунді матчу.

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Аугсбурга, проте на 55-й хвилині Баварія зрівняла рахунок зусиллями Ісмаеля Сайбарі.

Раніше повідомлялося про те, що Баварія може підписати Джанлуїджі Доннарумму з Манчестер Сіті та розглядає його як спадкоємця 40-річного Ноєра, чий контракт діє до літа 2027 року.

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