Ноєр на 6-й секунді привіз гол у ворота Баварії в матчі Бундесліги

Легендарний голкіпер Баварії Мануель Ноєр припустився жахливої помилки в матчі 5 туру Бундесліги проти Аугсбурга.

Щойно розігравши м'яч з центра поля, футболісти Баварії віддали пас назад на Ноєра. Той здійснив невдалу спробу перекинути Робіна Фельгауера, який обікрав голкіпера та закотив м'яч у пусті ворота вже на шостій секунді матчу.

Manuel Neuer, what are you doing⁉️ A terrible mistake by the Bayern goalkeeper in the opening seconds of the match! 🫣 Augsburg takes the lead! 🔥 🇩🇪 https://t.co/E5aXQpDbst — Best Goalkeeper Saves (@BestSavesGK) October 10, 2026

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Аугсбурга, проте на 55-й хвилині Баварія зрівняла рахунок зусиллями Ісмаеля Сайбарі.

Раніше повідомлялося про те, що Баварія може підписати Джанлуїджі Доннарумму з Манчестер Сіті та розглядає його як спадкоємця 40-річного Ноєра, чий контракт діє до літа 2027 року.