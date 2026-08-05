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Ноєр визначився з моментом завершення кар’єри

Олег Дідух — 5 серпня 2026, 20:04
Ноєр визначився з моментом завершення кар’єри
Мануель Ноєр
Getty Images

Легендарний голкіпер Баварії Мануель Ноєр завершить кар'єру гравця наприкінці сезону-2026/27.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

У травні Ноєр продовжив контракт із Баварією до літа 2027 року. 40-річний ветеран вирішив залишитися у спорті ще на один рік, оскільки вважає, що має хороші шанси піти на пенсію з перемогою в Лізі чемпіонів.

Спадкоємцем Ноєра в статусі основного воротаря Баварії стане його нинішній дублер Йонас Урбіг. Уже по ходу сезону-2026/27 його готуватимуть до ролі основного воротаря та даватимуть більше ігрової практики, зокрема, у важливих матчах.

Також Ноєр не шкодує про своє повернення до збірної Німеччини, у складі якої він невдало виступив на чемпіонаті світу 2026 року (виліт у 1/16 фіналу від Парагваю). Після турніру воротар повторно завершив кар'єру в національній команді.

Завершення кар'єри Мануель Ноєр Баварія Мюнхен

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