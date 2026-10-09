Баварія готує новий контракт для Олісе з рекордною зарплатою

Баварія планує розпочати перемовини з лідером команди Майклом Олісе щодо продовження контракту.

Про це інформує Bayern & Germany з посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

У мюнхенському клубі мають намір зробити все можливе, аби зберегти французького правого вінгера.

Його чинний контракт із німцями розрахований до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 180 мільйонів євро.

За інформацією відомого журналіста, нова угода Олісе з Баварією може зробити з нього найбільш високооплачуваного гравця мюнхенського гранда.

Водночас за Майклом пильно стежать скаути мадридського Реала та англійського Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Баварія пропонує Олісе контракт до літа 2032 року із зарплатою в 25 мільйонів євро на рік. При цьому, сам француз вимагає включення в угоду клаусули в розмірі 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, що вінгер виступає за мюнхенців із літа 2024-го. Відтоді провів за німецьку команду 114 ігор (50 голів і 58 асистів). У поточному сезоні-2025/26 вже встиг відзначитися 8 м'ячами та 4 гольовими передачами у 7-ми матчах. Нещодавно провідного гравця Баварії визнали найкращим футболістом вересня цього року в Бундеслізі.