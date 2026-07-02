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Це завжди було честю для мене: Ноєр попрощався зі збірною Німеччини після вильоту з ЧС-2026

Денис Іваненко — 2 липня 2026, 07:18
Це завжди було честю для мене: Ноєр попрощався зі збірною Німеччини після вильоту з ЧС-2026
Мануель Ноєр
Getty Images

Воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр висловився про ранній виліт із чемпіонату світу-2026, підбивши підсумки турніру для "Бундестім".

Своїми думками він поділився на власній сторінці в інстаграмі.

Досвідчений голкіпер залишився розчарований результатом. Ветеран попрощався з національною командою та пояснив, чому відновив кар'єру у збірній перед Мундіалем.

"Це завжди було честю для мене! Ранній виліт із чемпіонату світу дуже розчаровує. Ми явно виступили нижче від очікувань і мали проходити на цьому турнірі далі. Такий кінець дуже болючий. Я абсолютно свідомо ухвалив рішення знову зіграти за Німеччину. З одного боку, тому що для мене завжди було величезною гордістю вдягати футболку національної збірної.

З іншого боку, тому що у свої 40 років і з досвідом чотирьох чемпіонатів світу я хотів якнайкраще підтримати молодих гравців – як на полі, так і поза ним, і допомогти німецькому футболу. Попри гіркий фінал, я ні на секунду не шкодую про цей крок. Моє розчарування не описати словами, але, попри це, залишається величезна вдячність. Дякую за вашу підтримку впродовж усіх цих років та на цьому турнірі", – написав Ноєр.

Зазначимо, що німці залишили турнір уже після 1/16 фіналу. Вони поступились Парагваю в серії пенальті.

Загалом Мануель Ноєр провів за національну команду 128 матчів. У них він пропустив 123 голи та 50 разів залишав свої ворота "сухими".

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