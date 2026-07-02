Це завжди було честю для мене: Ноєр попрощався зі збірною Німеччини після вильоту з ЧС-2026
Воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр висловився про ранній виліт із чемпіонату світу-2026, підбивши підсумки турніру для "Бундестім".
Своїми думками він поділився на власній сторінці в інстаграмі.
Досвідчений голкіпер залишився розчарований результатом. Ветеран попрощався з національною командою та пояснив, чому відновив кар'єру у збірній перед Мундіалем.
"Це завжди було честю для мене! Ранній виліт із чемпіонату світу дуже розчаровує. Ми явно виступили нижче від очікувань і мали проходити на цьому турнірі далі. Такий кінець дуже болючий. Я абсолютно свідомо ухвалив рішення знову зіграти за Німеччину. З одного боку, тому що для мене завжди було величезною гордістю вдягати футболку національної збірної.
З іншого боку, тому що у свої 40 років і з досвідом чотирьох чемпіонатів світу я хотів якнайкраще підтримати молодих гравців – як на полі, так і поза ним, і допомогти німецькому футболу. Попри гіркий фінал, я ні на секунду не шкодую про цей крок. Моє розчарування не описати словами, але, попри це, залишається величезна вдячність. Дякую за вашу підтримку впродовж усіх цих років та на цьому турнірі", – написав Ноєр.
Зазначимо, що німці залишили турнір уже після 1/16 фіналу. Вони поступились Парагваю в серії пенальті.
Загалом Мануель Ноєр провів за національну команду 128 матчів. У них він пропустив 123 голи та 50 разів залишав свої ворота "сухими".