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Найкращий бомбардир Металіста проходить перегляд у клубі УПЛ

Ігор Чернявський — 21 серпня, 15:25
Найкращий бомбардир Металіста проходить перегляд у клубі УПЛ

Колишній вінгер Металіста Євген Рязанцев може продовжити кар’єру в Чорноморці.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Напередодні 22-річний гравець залишив Металіст, у якому в 2020 році почав свій шлях у професійному футболі. Після повномасштабного вторгнення Рязанцева на кілька місяців віддали в оренду іспанській Понферрадіні.

Попередні два сезони Євген провів у харківській команді. Він взяв участь у 41 матчі (15 в УПЛ і 26 у Першій лізі), на його рахунку 10 голів та 2 асисти. Минулого сезону вінгер став найкращим бомбардиром команди.

Рязанцев є вихованцем Динамо, але за першу команду киян так і не зіграв жодному матчу. Напередодні Чорноморець орендував двох молодих гравців Шахтаря Євгена Яновича та Михайла Хромея.

Металіст Євген Рязанцев Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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