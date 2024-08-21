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Черговий футболіст Шахтаря перейшов у Чорноморець

Андрій Яросименко — 21 серпня, 13:53
Черговий футболіст Шахтаря перейшов у Чорноморець
Михайло Хромей
ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець орендував півзахисника Шахтаря Михайла Хромея.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Михайло має досвід виступів за збірну України U-17. До Чорноморця він грав у Маріуполі та Карпатах. На юнацькому рівні 20-річний футболіст виступав за Металіст, Ніку та Буковину. За інформацією Transfermarkt, футболіст гратиме за одеситів на правах оренди до 30 червня 2025 року

Зазначимо, раніше "моряки" підсилились ще одним вихованцем "гірників", ним став 19-річний півзахисник Євген Яновіч. Данило Удод і Роман Савченко також приєдналися до Чорноморця. Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.

Нагадаємо, Чорноморець вдома обіграв Колос із Ковалівки у матчі третього туру УПЛ. Наразі в активі одеситів 3 залікові бали та 11 сходинка у турнірній таблиці.

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