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Чорноморець підсилився черговим футболістом Шахтаря

Микола Дендак — 20 серпня, 20:39
Чорноморець підсилився черговим футболістом Шахтаря
ФК Чорноморець

19-річний півзахисник донецького Шахтаря Євген Яновіч став гравцем одеського Чорноморця.

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.

За інформацією Transfermarkt, футболіст виступатиме за одеситів на правах оренди до 30 червня 2025 року. Зазначимо, що це вже третій гравець "гірників", якого орендували "моряки".

Напередодні вихованці Шахтаря Данило Удод і Роман Савченко також приєдналися до Чорноморця. Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.

Нагадаємо, Чорноморець вдома обіграв Колос із Ковалівки у матчі третього туру УПЛ. Наразі в активі одеситів 3 залікові бали та 11 сходинка у турнірній таблиці.

Чорноморець Шахтар

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