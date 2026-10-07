Арсенал продовжив контракт із Артетою

Лондонський Арсенал оголосив про продовження угоди з головним тренером Мікелем Артетою.

Про це інформує сайт "канонірів".

Новий контракт із іспанський спеціалістом розрахований до кінця червня 2030 року.

Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

Нагадаємо, що іспанський наставник прийшов до керма лондонців наприкінці 2019-го, коли покинув посаду асистента головного тренера Манчестер Сіті.

Відтоді "каноніри" провели під його керівництвом 360 матчів (224 перемоги, 60 нічиїх і 76 поразок) та завоювали 5 титулів. Зокрема, Артета привів Арсенал до першого за останні 22 роки чемпіонства АПЛ у сезоні-2025/26.

Додамо, що після 5-ти турів нового розіграшу АПЛ-2026/27 підопічні іспанського спеціаліста йдуть другими (12 балів), поступаючись лише лідеру чемпіонату МанСіті (15 очок).

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб досяг прогресу у перемовинах щодо продовження контракту з лідером Декланом Райсом.