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Арсенал продовжив контракт із Артетою

Софія Кулай — 7 жовтня 2026, 14:46
Арсенал продовжив контракт із Артетою
Мікель Артета
ФК Арсенал

Лондонський Арсенал оголосив про продовження угоди з головним тренером Мікелем Артетою.

Про це інформує сайт "канонірів".

Новий контракт із іспанський спеціалістом розрахований до кінця червня 2030 року.

Нагадаємо, що іспанський наставник прийшов до керма лондонців наприкінці 2019-го, коли покинув посаду асистента головного тренера Манчестер Сіті.

Відтоді "каноніри" провели під його керівництвом 360 матчів (224 перемоги, 60 нічиїх і 76 поразок) та завоювали 5 титулів. Зокрема, Артета привів Арсенал до першого за останні 22 роки чемпіонства АПЛ у сезоні-2025/26. 

Додамо, що після 5-ти турів нового розіграшу АПЛ-2026/27 підопічні іспанського спеціаліста йдуть другими (12 балів), поступаючись лише лідеру чемпіонату МанСіті (15 очок).

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб досяг прогресу у перемовинах щодо продовження контракту з лідером Декланом Райсом.

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