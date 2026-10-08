Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Артета отримуватиме вдвічі більшу зарплату, ніж у будь-якого іншого тренера АПЛ

Олег Дідух — 8 жовтня 2026, 15:57
Артета отримуватиме вдвічі більшу зарплату, ніж у будь-якого іншого тренера АПЛ
Мікель Артета
ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета за новим контрактом стане із великим запасом найбільш високооплачуваним тренером АПЛ.

Про це повідомляє The Times.

За їхньою інформацією, за новим контрактом зарплата Артети становитиме понад 25 мільйонів фунтів на рік, із яких 20 мільйонів – фіксована частина, решта – бонуси. За попереднім контрактом Артета заробляв 15 мільйонів із урахуванням бонусів.

Таким чином, за новим контрактом Артета зароблятиме більш ніж удвічі більше, ніж будь-який інший тренер в АПЛ. Друге місце за високооплачуваністю в лізі ділять Хабі Алонсо (Челсі) та Олівер Гласнер (Ноттінгем Форест), які заробляють по 11,5 мільйона фунтів на рік.

Нагадаємо, напередодні Артета продовжив контракт із Арсеналом до літа 2030 року. Він очолює команду з 2019 року.

Мікель Артета Арсенал Лондон

Мікель Артета

Арсенал продовжив контракт із Артетою
Арсенал узгодив новий контракт із Артетою
Це те, чого потрібно навчитися: Артета – про розгромну поразку Арсенала від Брайтона
Перетворюється на Фергюсона: легенда Ліверпуля – про Артету після останнього матчу АПЛ
Арсенал близький до продовження контракту з головним тренером

Останні новини