Артета отримуватиме вдвічі більшу зарплату, ніж у будь-якого іншого тренера АПЛ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета за новим контрактом стане із великим запасом найбільш високооплачуваним тренером АПЛ.

Про це повідомляє The Times.

За їхньою інформацією, за новим контрактом зарплата Артети становитиме понад 25 мільйонів фунтів на рік, із яких 20 мільйонів – фіксована частина, решта – бонуси. За попереднім контрактом Артета заробляв 15 мільйонів із урахуванням бонусів.

Таким чином, за новим контрактом Артета зароблятиме більш ніж удвічі більше, ніж будь-який інший тренер в АПЛ. Друге місце за високооплачуваністю в лізі ділять Хабі Алонсо (Челсі) та Олівер Гласнер (Ноттінгем Форест), які заробляють по 11,5 мільйона фунтів на рік.

Нагадаємо, напередодні Артета продовжив контракт із Арсеналом до літа 2030 року. Він очолює команду з 2019 року.