Сутичка з історією та питання стратегічної важливості. Головні інтриги виступу збірної України на Євро-2024

Збірна України з футболу готується зіграти перший матч на чемпіонаті Європи. Прем’єрної гри та виступу на турнірі в цілому з нетерпінням очікують не лише футболісти, а й уболівальники. Чемпіон акцентує увагу на головному навколо національної збірної перед знаменними подіями.

Чи вирішить Ребров проблему захисту?

У двох із трьох контрольних матчів напередодні Євро збірна України не пропустила, а поєдинок із Німеччиною показав, що ця команда готова витримувати суттєвий тиск, і при цьому залишати свої ворота на замку. Однак товариські та офіційні зустрічі — дві великі різниці, а у відборі до ЧЄ головною претензією до Сергія Реброва була саме побудова гри в обороні.

Власне, зіграти на нуль у кваліфікації Україна змогла тричі, й рахувати за велике досягнення матчі із Мальтою та Північною Македонією точно не варто. Тим більше, що в зустрічах-відповідях із цими збірними суперник українського голкіпера все ж засмучував. Враховуючи ж, що на Євро рівень опонентів України буде в рази вищий, стара хвороба може нагадати про себе у найбільш непідхожих ситуаціях.

Яким буде виступ молодих футболістів команди?

Ні, Ребров не включив у заявку збірної України "вундеркіндів" у віці 17-19 років, проте гравців, які на дійсно серйозному міжнародному рівні у матчах збірних роблять перші кроки, в складі "синьо-жовтих" вистачає. Їх імена та прізвища напрошуються самі собою.

Це Владислав Ванат, Володимир Бражко та Максим Таловєров. Усі троє, вірогідно, матимуть шанс проявити себе, й від виступу та дій кожного з цих виконавців залежатиме, як їх особисте майбутнє в складі "синьо-жовтих", так і загальний результат зусиль команди на турнірі.

Чи скаже своє слово Ярмоленко у перегонах бомбардирів?

Хавбек Динамо та капітан головної команди країни Андрій Ярмоленко є другим бомбардиром у історії збірної України із показником у 46 забитих м'ячів. Найкращим голеадором лишається нинішній очільник УАФ Андрій Шевченко із 48 результативними ударами.

В цьому контексті питання, чи буде грати Ярмоленко в старті збірної на Євро-2024 — десяте, адже очевидно, що так чи інакше, але свої ігрові хвилини Андрій отримає. А от чи зможе вписати своє ім'я у літопис "синьо-жовтих" іще більш яскравими літерами — питання, за розвитком ситуації навколо якого з відкритим ротом буде стежити кожен уболівальник.

Чи перевершить Ребров інших легенд Динамо?

Найвищим досягненням збірної України на чемпіонатах Європи є вихід у чвертьфінал попереднього розіграшу турніру. Тоді головну команду країни під орудою Андрія Шевченка зупинила збірна Англії після драматичного, вкрай виснажливого, але щасливого для "синьо-жовтих" матчу 1/8 плей-оф зі Швецією.

Збірну України вже під керівництвом Сергія Реброва деякі фахівці називають найсильнішою в історії. Чи є для того передумови, й чи можуть "синьо-жовті" розраховувати на підкорення нової планки — півфіналу?.. Покаже лише гра.

Насправді ж такий гіпотетичний рекорд дозволить "обійти" й іншого, й іще більш знакового в історії Динамо футболіста. Мова про Олега Блохіна з його так само чвертьфіналом, хай і чемпіонату світу. Тож у випадку зі збірною України всі дороги ведуть… правильно, до лінії нападу найбільш титулованого клубу Східної Європи.

Скільки футболістів попрощаються з командою по закінченні турніру?

Середній вік збірної України на Євро-2024 — 26,4 роки. В команді вистачає як молодих, так і досвідчених гравців. Але шлях футболіста в грі №1 досить короткий, а міжнародна кар'єра — і поготів. І "на вихід" з національної збірної після Євро-2024 насправді "стоять" аж 4 виконавці.

Мова, в першу чергу, про Тараса Степаненка, Андрія Ярмоленка і Сергія Сидорчука. Першому перед наступним великим турніром буде вже 36, другому — стільки ж, футболісту Вестерло — 35. Проте до цієї компанії може додатись і Руслан Малиновський. Останньому нині 31, і за нинішньої конкуренції на його позиції футболіст Дженоа жодних гарантій потрапляння в основу не має (а радше — навпаки). Та хто б із перелічених гравців не попрощався із головною командою країни після змагання, очевидно одне. З високою вірогідністю, саме в середній лінії збірну України очікують більш ніж відчутні зміни.