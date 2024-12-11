РБ Лейпциг – перша команда, яка втратила шанси на плейоф Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, визначився перший невдаха новоформатовованої Ліги чемпіонів. Ним став німецький РБ Лейпциг, який втратив навіть математичні шанси пробитились у плейоф головного єврокубку.

У шостому турі загального етапу "бички" прийняли на своєму полі англійську Астон Віллу. Але фактор домашніх трибун не допоміг РБ – підопічні Марко Розе мінімально програли "віланам" з рахунком 2:3.

Таким чином, після шести турів у РБ нуль очок та 34-та сходинка у загальній таблиці Ліги чемпіонів. Останню, 24-ту сходинку у зоні плейоф посідає ПСЖ, який має сім пунктів. "Бички" банально можуть набрати максимум шість балів за останні два тури.

Додамо, оскільки Слован та Янг Бойз, які мають також нуль у графі набраних очок, грають в середу, 11 грудня, то у них ще є примарні шанси поборотись за зону плейоф.

В останньому, 13 турі Бундесліги, РБ Лейпциг "всуху" переміг Гольштайн Кіль (2:0) та піднявся у топ-4 чемпіонату Німеччини.