Баварія пройшла тест Гайденгаймом перед матчем з Шахтарем: результати 13 туру Бундесліги

У суботу, 7 грудня, у межах 13 туру німецької Бундесліги заплановані шість матчів.

Франкфуртський Айнтрахт не зміг продовжити свою переможну серію в чемпіонаті, втративши очки у грі з Аугсбургом.

Баварія на власному полі обіграла Гайденгайм і тепер готується до поєдинку з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Баєр, виграючи вдома 2:1, ледь не віддав перемогу над Санкт-Паулі, який був близьким, щоб створити сенсацію.

Вердер мінімально обіграв Бохум, а РБ Лейпциг здобув першу перемогу в Бундеслізі з 26 жовтня, здолавши Гольштайн Кіль.

Ігровий день закриватиме протистояння двох Боруссій.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

13 тур, 7 грудня

Айнтрахт Ф – Аугсбург 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Екітіке 55, 1:1 – Тіц 60, 1:2 – Ессенде 71, 2:2 – Узун 74.

Баварія – Гайденгайм 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Упамекано 18, 1:1 – Гонзак 50, 2:1 – Мусіала 56, 3:1 – Горецка 84, 3:2 – Дорш 85, 4:2 –Мусіала 90+1.

Баєр – Санкт-Паулі 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Вірц 6, 2:0 – Та 21, 2:1 – Гілавогі 84.

Бохум – Вердер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Стаге 56.

Гольштайн Кіль – РБ Лейпциг 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Шешко 27, 0:2 – Сілва 69 (пенальті).

19:30 Боруссія М – Боруссія Д

Нагадаємо, що Баварія зустрічнеться з Шахтарем у межах основної частини Ліги чемпіонів у вівторок, 10 грудня. Цей поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, з ким команда Венсана Компані зіграє у груповому етапі Клубного чемпіонату світу-2025.