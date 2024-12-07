Баварія пройшла тест Гайденгаймом перед матчем з Шахтарем: результати 13 туру Бундесліги
У суботу, 7 грудня, у межах 13 туру німецької Бундесліги заплановані шість матчів.
Франкфуртський Айнтрахт не зміг продовжити свою переможну серію в чемпіонаті, втративши очки у грі з Аугсбургом.
Баварія на власному полі обіграла Гайденгайм і тепер готується до поєдинку з Шахтарем у Лізі чемпіонів.
Баєр, виграючи вдома 2:1, ледь не віддав перемогу над Санкт-Паулі, який був близьким, щоб створити сенсацію.
Вердер мінімально обіграв Бохум, а РБ Лейпциг здобув першу перемогу в Бундеслізі з 26 жовтня, здолавши Гольштайн Кіль.
Ігровий день закриватиме протистояння двох Боруссій.
Айнтрахт Ф – Аугсбург 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – Екітіке 55, 1:1 – Тіц 60, 1:2 – Ессенде 71, 2:2 – Узун 74.
Баварія – Гайденгайм 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Упамекано 18, 1:1 – Гонзак 50, 2:1 – Мусіала 56, 3:1 – Горецка 84, 3:2 – Дорш 85, 4:2 –Мусіала 90+1.
Баєр – Санкт-Паулі 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Вірц 6, 2:0 – Та 21, 2:1 – Гілавогі 84.
Бохум – Вердер 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Стаге 56.
Гольштайн Кіль – РБ Лейпциг 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Шешко 27, 0:2 – Сілва 69 (пенальті).
- 19:30 Боруссія М – Боруссія Д
Нагадаємо, що Баварія зустрічнеться з Шахтарем у межах основної частини Ліги чемпіонів у вівторок, 10 грудня. Цей поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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