Визначилась сітка плейоф НБА сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Регулярний чемпіонат завершиться завтра, 13 квітня, а в період з 15 по 18 квітня відбудуться матчі плейін.

Сітка плейоф Східної конференції

(1) Клівленд – (8) Переможець плейін

(2) Х'юстон Рокетс – (7) Переможець плейін

(3) Лос-Анджелес Лейкерс – (6) Голден Стейт Уорріорз

(4) Денвер Наггетс – (5) Кліпперс

Сітка плейоф Західної конференції

(1) Клівленд Кавальєрс – (8) Переможець плейін

(2) Бостон Селтікс – (7) Переможець плейін

(3) Нью-Йорк Нікс – (6) Детройт Пістонс

(4) Індіана Пейсерс – (5) Мілуокі Бакс

🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆



▪️ West 4-7 still up for grabs, separated by 1 game

▪️ East 1-10 set for postseason



The final day of the regular season is SUNDAY and the #NBAPlayoffs presented by Google begin April 19! pic.twitter.com/JD1PyoZkKL — NBA (@NBA) April 12, 2025

Турнір плейін

(7) Міннесота Тімбервулвз – (8) Мемфіс Гріззліс

(9) Сакраменто Кінгз – (10) Даллас Маверікс

(7) Орландо Меджік – (8) Атланта Хокс

(9) Чикаго Буллз – (10) Маямі Хіт

Перший матч плейоф НБА заплановано на 19 квітня, а фінал чемпіонату розпочнеться 5 червня.

Зазначимо, що цієї ночі Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в межах НБА.