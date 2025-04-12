Визначилась сітка плейоф НБА
Визначилась сітка плейоф НБА сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
Регулярний чемпіонат завершиться завтра, 13 квітня, а в період з 15 по 18 квітня відбудуться матчі плейін.
Сітка плейоф Східної конференції
- (1) Клівленд – (8) Переможець плейін
- (2) Х'юстон Рокетс – (7) Переможець плейін
- (3) Лос-Анджелес Лейкерс – (6) Голден Стейт Уорріорз
- (4) Денвер Наггетс – (5) Кліпперс
Сітка плейоф Західної конференції
- (1) Клівленд Кавальєрс – (8) Переможець плейін
- (2) Бостон Селтікс – (7) Переможець плейін
- (3) Нью-Йорк Нікс – (6) Детройт Пістонс
- (4) Індіана Пейсерс – (5) Мілуокі Бакс
Турнір плейін
- (7) Міннесота Тімбервулвз – (8) Мемфіс Гріззліс
- (9) Сакраменто Кінгз – (10) Даллас Маверікс
- (7) Орландо Меджік – (8) Атланта Хокс
- (9) Чикаго Буллз – (10) Маямі Хіт
Перший матч плейоф НБА заплановано на 19 квітня, а фінал чемпіонату розпочнеться 5 червня.
Зазначимо, що цієї ночі Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в межах НБА.