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Визначилась сітка плейоф НБА

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 11:42
Визначилась сітка плейоф НБА

Визначилась сітка плейоф НБА сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Регулярний чемпіонат завершиться завтра, 13 квітня, а в період з 15 по 18 квітня відбудуться матчі плейін.

Сітка плейоф Східної конференції

  • (1) Клівленд – (8) Переможець плейін
  • (2) Х'юстон Рокетс – (7) Переможець плейін
  • (3) Лос-Анджелес Лейкерс – (6) Голден Стейт Уорріорз
  • (4) Денвер Наггетс – (5) Кліпперс

Сітка плейоф Західної конференції

  • (1) Клівленд Кавальєрс – (8) Переможець плейін
  • (2) Бостон Селтікс – (7) Переможець плейін
  • (3) Нью-Йорк Нікс – (6) Детройт Пістонс
  • (4) Індіана Пейсерс – (5) Мілуокі Бакс

Турнір плейін

  • (7) Міннесота Тімбервулвз – (8) Мемфіс Гріззліс
  • (9) Сакраменто Кінгз – (10) Даллас Маверікс
  • (7) Орландо Меджік – (8) Атланта Хокс
  • (9) Чикаго Буллз – (10) Маямі Хіт

Перший матч плейоф НБА заплановано на 19 квітня, а фінал чемпіонату розпочнеться 5 червня.

Зазначимо, що цієї ночі Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в межах НБА.

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Даллас Маверікс

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