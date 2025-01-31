Реал Луніна та Бенфіка Трубіна дізналися суперників: підсумки жеребкування плейоф Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

За підсумками основного етапу єврокубку вісім команд кваліфікувалися до 1/8 фіналу турніру. Команди, які посіли в таблиці місця з 9 по 24, заробили право зіграти в попередній стадії.

Сіяні та несіяні пари протистоянь

Аталанта/Боруссія Дортмунд – Спортинг/Брюгге;

Реал Мадрид/Баварія – Манчестер Сіті/Селтік;

Мілан/ПСВ – Ювентус/Феєнорд;

ПСЖ/Бенфіка – Брест/Монако.

Команди з 9 по 16 місця були розподілені на сіяні пари, а команди з 17 по 24 місця – на несіяні. Колектив сіяної пари зіграє з командою несіяної пари за право зустрітися з представником першої вісімки основного етапу.

Результати жеребкування попередньої стадії плейоф

Брюгге – Аталанта;

Спортинг – Боруссія Дортмунд;

Манчестер Сіті – Реал Мадрид;

Селтік – Баварія;

Ювентус – ПСВ;

Феєнорд – Мілан;

Брест – ПСЖ;

Монако – Бенфіка.

Перші стикові поєдинки плейоф відбудуться 11-12 лютого, а матчі-відповіді – 18-19 лютого. Фінал турніру прийматиме Мюнхен: 31 травня на "Альянц Арені" визначиться переможець Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.