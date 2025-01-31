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Реал Луніна та Бенфіка Трубіна дізналися суперників: підсумки жеребкування плейоф Ліги чемпіонів

Олексій Погорелов — 31 січня 2025, 13:26
Жеребкування Ліги чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів
Getty Images

У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

За підсумками основного етапу єврокубку вісім команд кваліфікувалися до 1/8 фіналу турніру. Команди, які посіли в таблиці місця з 9 по 24, заробили право зіграти в попередній стадії.

Сіяні та несіяні пари протистоянь

  • Аталанта/Боруссія Дортмунд – Спортинг/Брюгге;
  • Реал Мадрид/Баварія – Манчестер Сіті/Селтік;
  • Мілан/ПСВ – Ювентус/Феєнорд;
  • ПСЖ/Бенфіка – Брест/Монако.

Команди з 9 по 16 місця були розподілені на сіяні пари, а команди з 17 по 24 місця – на несіяні. Колектив сіяної пари зіграє з командою несіяної пари за право зустрітися з представником першої вісімки основного етапу.

Результати жеребкування попередньої стадії плейоф

  • Брюгге – Аталанта;
  • Спортинг – Боруссія Дортмунд;
  • Манчестер Сіті – Реал Мадрид;
  • Селтік – Баварія;
  • Ювентус – ПСВ;
  • Феєнорд – Мілан;
  • Брест – ПСЖ;
  • Монако – Бенфіка.
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Перші стикові поєдинки плейоф відбудуться 11-12 лютого, а матчі-відповіді – 18-19 лютого. Фінал турніру прийматиме Мюнхен: 31 травня на "Альянц Арені" визначиться переможець Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.

Ліга чемпіонів плей-оф Ліга чемпіонів-2024/25

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