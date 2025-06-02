Фінал Кубку Стенлі-2025: розклад серії між Флоридою та Едмонтоном
Едмонтон Ойлерз і Флорида Пантерз другий рік поспіль розіграють головний хокейний трофей Північної Америки – Кубок Стенлі.
Хоча обидві команди й були посіяними третіми у своїх конференціях, канадська команда має перевагу свого майданчика. Як наслідок, розпочнеться фінальна серія двома матчами в Едмонтоні, потім команди двічі зіграють у Санрайзі (штат Флорида). Серія традиційно триватиме до 4 перемог, тому, у разі потреби матчів 5,6,7 – команди по черзі гратимуть удома.
Розклад фіналу Кубку Стенлі 2025 року
- 5 червня. 3:00*
- 7 червня. 3:00
- 10 червня. 3:00
- 13 червня. 3:00
- 15 червня**. Час визначиться пізніше
- 18 червня**. Час визначиться пізніше
- 21 червня**. Час визначиться пізніше
* – київський час
** – у разі потреби
Шлях команд до фіналу
Флорида у першому раунді перемогла Тампу-Бей (4:1), у другому – здолала у семи матчах Торонто (4:3), у фіналі конференції не залишили шансів Кароліні (4:1).
Едмонтон спочатку розібрався з Лос-Анджелесом (4:2), у другому раунді вибив з розіграшу найкращу команду регулярного чемпіонату Вінніпег (4:1), а у фіналі Західної конференції несподівано легко здолав Даллас (4:1).
Нагадаємо, торік Флорида виявилася сильнішою у семиматчевій серії. Причому спочатку виграла три матчі, на що Ойлерз відповіли своїми трьома звитягами.