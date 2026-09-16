Нагадує історію Вернера: ексфутболіст Челсі оцінив перехід Мудрика в Тоттенгем

Пат Невін висловився щодо рішення Челсі відпустити Михайла Мудрика в оренду до Тоттенхема.

Його слова передає TeamTalk.

Колишній вінгер "синіх" вважає, що лондонці правильно вчинили. При цьому він не впевнений у здатності українця заграти на високому рівні у складі "шпор":

"Можу зрозуміти, чому Челсі відпустив Мудрика. На його позиції йому було б дуже складно отримувати ігровий час. Він давно не мав стабільної практики, тому йому потрібно було знайти клуб, де він зможе регулярно грати. Його ситуація трохи нагадує мені історію Тімо Вернера. Тоттенхем знову отримав футболіста з певними недоліками, який не зміг досягти в Челсі того рівня, якого від нього очікували. Чи зможе тренер розкрити його потенціал у Тоттенхемі? Де Дзербі вірить, що так, адже він добре його знає. Але якби мене попросили сказати вболівальникам Тоттенхема: "У вас чудове підсилення, не хвилюйтеся, він точно заграє", – я б не зміг цього зробити. Мудрик поки не показав достатньо в англійському футболі, щоб це довести".

Зазначимо, що Мудрик перебрався до Тоттенхема на правах оренди до завершення сезону-2026/27. В угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.

Українець дебютував за "шпор", зігравши 16 хвилин у поєдинку проти Ноттінгем Форест (0:0). Після цього він травмувався на тренуванні й орієнтовно має відновитись наприкінці жовтня.