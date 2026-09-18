Football London назвав Мудрика найгіршим придбанням Челсі епохи Боелі

Український вінгер Михайло Мудрик був визнаний найгіршим вхідним трансфером Челсі епохи Тодда Боелі. Відповідний рейтинг склав ресурс Football London.

Напередодні американський бізнесмен Тодд Боелі продав свою частку акцій Челсі та покинув посаду голови ради директорів клубу, яку обіймав з 2022 року. За ці чотири роки Челсі підписав 31 гравця на загальну суму в понад 1 мільярд фунтів.

Мудрик, якого придбали у донецького Шахтаря в січні 2023 року за 70 мільйонів євро плюс бонуси, посіві останнє, 31 місце в рейтингу найкращих підписань клубу.

"Мудрик увійде в історію як один із найдорожчих промахів у історії Челсі – а це багато що говорить, оскільки йдеться про клуб, який тратив шалені суми на Фернандо Торреса, Ромелу Лукаку і Андрія Шевченка. Українець видав вражаючий дебют на Енфілді в січні 2023 року… ну, і на цьому все. Після цього він виглядав скутим, розгубленим і безнадійно далеким від того, чого чекали від гравця, який потенційно міг обійтися клубу в 89 мільйонів фунтів. Вершина цього – допінгова дискваліфікація, через яку Челсі застряг у ситуації, коли не міг ні продати ні випустити на поле дико дорогого пасажира. Зараз він у оренді в Тоттенгемі. І якщо в північному Лондоні не трапиться дива, то його кар'єра на Стемфорд Брідж виглядає мертвою та похороненою. Оце так розтринькування грошей", – так видання прокоментувало свій вибір.

Зазначимо, що перехід Мудрика з Челсі в Тоттенгем був визнаний одним із найгірших трансферів літа-2026 у АПЛ.