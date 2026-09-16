Ми не заслуговували на поразку: тренер Тоттенгема розповів про виліт із Кубку англійської ліги

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів, що його команда створила чимало моментів, аби перемогти Ліверпуль в 1/16 фіналу Кубку англійської ліги-2026/27.

Його цитує Sky Sports.

Попри це, поєдинок закінчився звитягою "мерсисайдців" з рахунком 3:1. Єдиний гол "шпор" забив півзахисник Конор Галлагер.

"Ми створили моменти, які дозволили нам виграти цей матч. Зараз у нас не найкращий період, але я вірю в команду і своїх гравців. Я сказав їм не нервувати й зберігати спокій. Нам потрібен певний переломний момент. Не знаю, чи станеться це вже в суботу, але якщо ми будемо грати так, як сьогодні (15 вересня – прим. ред.), вірити в себе та свій стиль гри, то виграємо багато матчів і заб'ємо багато голів. У моїх гравців дуже високий рівень майстерності", – заявив італійський коуч.

Навіть у програному матчі наставник "шпор" побачив позитивні моменти у грі своєї команди, яка залишилася засмучена результатом у кубковому протистоянні.

Де Дзербі переконаний, що його підопічні не заслуговували на поразку у грі проти Ліверпуля.

"Думаю, ми не заслуговували на поразку, але це перший сезон. Разом зі мною ми будуємо щось зовсім нове. Я вірю у своїх гравців, вірю в цей проєкт. У мене немає жодних сумнівів. Я вірю в цей клуб, просто зараз нам не щастить. Не варто надто багато говорити про те, "що було б, якби", але сьогодні ми зіграли дуже добре", – додав тренер Тоттенгема.

Нагадаємо, що Де Дзербі очолює англійський клуб із кінця березня 2026-го, провівши на чолі команди 13 матчів (4 перемоги, 4 нічиї та 5 поразок).

Після 4-х турів нового розіграшу АПЛ-2026/27 Тоттенгем йде поблизу зони вильоту – 17-те місце та лише 2 набрані бали. Гірші справи лише у Ковентрі, Астон Вілли та Фулгема.

У наступному 5-му турі першості "шпори" зіграють домашню гру проти Астон Вілли – 19 вересня о 14:30 (за київським часом).

Раніше колишній опорний півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко назвав свою трійку наставників, які найбільше вплинули на його кар'єру. Серед них був і Де Дзербі, який протягом 2021-2022 років очолював "гірників" (30 ігор).