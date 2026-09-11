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Це дурна травма: Де Дзербі відреагував на ушкодження Мудрика

Олександр Булава — 11 вересня 2026, 17:06
Це дурна травма: Де Дзербі відреагував на ушкодження Мудрика
Михайло Мудрик
ФК Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі підтвердив, що у Михайла Мудрика виникли проблеми з гомілковостопним суглобом, висловивши сподівання на його швидке повернення.

Його слова передає Football.London.

"Він працював без контактної боротьби, без різких рухів, але відчув біль у гомілкостопі. Через два дні він пройшов медичне обстеження, і ми дізналися про проблему. Щоправда, дізналися про неї через досить тривалий час.

Це дурна травма, але ми не дурні. Коли ми підписували Мудрика, то вже знали, що йому може бути складно одразу повернутися і грати на своєму звичному рівні. Нам потрібно, щоб він якнайшвидше повернувся, тому що він і так багато пережив і є важливим гравцем для нас", – розповів Де Дзербі

Зазначимо, що Михайло вже встиг дебютувати за Тоттенгем, зігравши перший офіційний матч з осені 2024 року після завершення дискваліфікації. Він вийшов на заміну в матчі проти Ноттінгема.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.

Тоттенгем Михайло Мудрик Роберто Де Дзербі

Роберто Де Дзербі

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