Тоттенгем забив перші голи у сезоні АПЛ, проте програв Астон Віллі

Суботній ігровий день 5 туру АПЛ розпочався з матчу між Тоттенгемом і Астон Віллою, який завершився перемогою гостей.

Підопічні Унаї Емері вели з рахунком 3:0, проте наприкінці матчу Конор Галлагер і Ян Пауль Ван Гекке забили два голи, які виявилися для Тоттенгема першими у новому сезоні АПЛ. До цього на рахунку команди було дві нульові нічиї та дві поразки. Чергова поразка Тоттенгема, яка ставить під загрозу позиції головного тренера команди Роберто Де Дзербі.

Чемпіонат Англії – АПЛ

5 тур, 19 вересня

Тоттенгем – Астон Вілла – 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+4 Манзамбі, 0:2 – 67 Джексон, 0:3 – 79 Буендія, 1:3 – 86 Галлагер, 2:3 – 90+8 Ван Гекке

Також 19 вересня відбудуться ще 4 матчі 5 туру АПЛ:

17:00 Брайтон – Арсенал

17:00 Евертон – Іпсвіч

17:00 Ньюкасл – Халл Сіті

19:30 Ноттінгем Форест – Ковентрі

Напередодні тур стартував з розгромної перемоги Брентфорда над Челсі.