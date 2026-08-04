Авторитетний інсайдер розповів, чи ведуться перемовини між Інтером та зіркою Наполі

Інтер Маямі не веде перемовин щодо трансферів Кевіна де Брюйне та Хуана Кінтеро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Раніше зазначалося, що американський клуб повернувся до варіанту із підписанням зіркового півзахисника Наполі. За 35-річним бельгійцем стежать Сан-Дієго та Чикаго Файр.

Нагадаємо, що де Брюйне перебрався до Наполі влітку 2025-го, коли покинув Манчестер Сіті. Відтоді провів у футболці неаполітанців 21 матч (5 голів і 4 асисти). У минулому сезоні-2025/26 став переможцем Суперкубку Італії.

Його чинний контракт із італійським колективом розрахований до 30 червня 2027 року. Також у контракті прописана можливість продовження співпраці ще на рік. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

Щодо Кінтеро, то колумбійський атакувальний півзахисник перебуває у статусі вільного агента. 24 липня 2026-го Хуан покинув аргентинський Рівер Плейт. Коштує 1,8 мільйона євро (дані Transfermarkt).

Раніше Інтер Маямі оголосив про підписання опорного півзахисника збірної Бразилії Каземіро. МЛС вже розпочала розслідування на предмет порушення правил у цьому трансфері.