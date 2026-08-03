Лукаку може продовжити кар’єри в МЛС

Зірковий форвард Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

За його інформацією, у його послугах зацікавлена Атланта Юнайтед. Переговори перебувають лише на початковій фазі.

Лукаку готовий покинути Наполі. Форвард не входить у плани італійського клубу, неаполітанці хочуть отримати за нього 10 мільйонів євро. Контракт 33-річного бельгійця діє до літа 2027 року.

Нагадаємо, що Ромелу перебрався до Наполі влітку 2024-го. Відтоді провів у "блакитних" 45 ігор, у яких відзначився 15 голами та 11 асистами. Разом із неаполітанцями здобув два трофеї – чемпіон Італії (2024/25) та перемога у Суперкубку країни (2025/26).

Стосунки між гравцем і клубом зіпсувалися наприкінці минулого сезону, коли Лукаку не повернувся до табору команди після поїздки у збірну Бельгії, та відновлювався після травми самостійно.