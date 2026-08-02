Наполі готовий відпустити Лукаку за 10 млн євро

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку може покинути Наполі під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Неаполітанці готові розглянути пропозиції в районі 10 млн євро.

У липні керівництво клубу зустрічалося з агентом гравця Федеріко Пасторелло, аби обговорити зменшення окладу бельгійця. Проте футболіст відмовився від зниження зарплати. Через це сторони ухвалили рішення припинити співпрацю, попри те, що чинний контракт Лукаку розрахований до червня 2027 року.

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ромелу перебрався до Наполі влітку 2024-го. Відтоді провів у "блакитних" 45 ігор, у яких відзначився 15 голами та 11 асистами. Разом із неаполітанцями здобув два трофеї – чемпіон Італії (2024/25) та перемога у Суперкубку країни (2025/26).

Нещодавно Лукаку повернувся із ЧС-2026, де збірна Бельгії у чвертьфіналі вилетіла від Іспанії (1:2). Бельгійці програли тріумфаторам турніру. На цьому Мундіалі Ромелу забив 3 м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Наполі працює над трансфером центрального захисника Челсі Бенуа Бадіашіле.