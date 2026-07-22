МЛС розпочала розслідування з приводу трансферу Каземіро до Інтер Маямі

МЛС розпочала розслідування на предмет порушення правил у трансфері бразильського півзахисника Каземіро до Інтер Маямі.

Про це повідомляє The Athletic.

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Як зазначається, слідчі органи американської ліги будуть розглядати факт можливих правопорушень з боку маямського клубу щодо втручання у попередні переговори між гравцем та Лос-Анджелес Гелексі.

В регламенті МЛС існує правило "Discovery Rights", згідно з яким кожен клуб має право "зарезервувати" собі гравця, якщо він першим почав з ним переговори. Інший клуб, перед тим як вступити у контакт з футболістом, має сплатити компенсацію команді, якій належало це пріоритетне право.

Хоч Інтер Маямі й сплатив Лос-Анджелес Гелексі компенсацію, було відкрито дисциплінарне провадження, чи не вступали перед цією виплатою "Чаплі" в переговори з гравцем, що заборонено робити в такому випадку.

Нагадаємо, що напередодні Інтер Маямі підписав Каземіро, який на правах вільного агента покинув Манчестер Юнайтед на початку червня.

В сезоні-25/26 хавбек провів на клубному рівні 35 матчів, у яких відзначився 9 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Також 34-річний Каземіро виступав у складі збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026, де запам'ятався голом у ворота Японії в матчі 1/16 фіналу. Завдяки цьому він став другим найстаршим автором серед гравців "селесао" на мундіалях в історії.