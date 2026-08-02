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Наполі та Аталанта націлилися на форварда Кальярі

Олег Дідух — 2 серпня 2026, 13:53
Наполі та Аталанта націлилися на форварда Кальярі
Себастьяно Еспозіто
ФК Кальярі

Аталанта та Наполі проявляють інтерес до форварда Кальярі Себастьяно Еспозіто.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

На знак протесту проти небажання керівництва Кальярі покращити умови контракту Еспозіто форвард покинув тренувальний табір команди в Понте ді Леньо та не поїде на передсезонне турне Німеччиною.

Після цього керівництво Кальярі вирішило продати Еспозіто та бажає отримати за нього 20 мільйонів євро. 40% від суми трансферу дістанеться попередньому клубу форварда, міланському Інтеру.

Інтерес до Еспозіто проявляють Наполі, Аталанта і англійський Халл Сіті. Аталанта уже запропонувала за 24-річного нападника 5 мільйонів євро та Даніеля Мальдіні.

Раніше повідомлялося про те, що Наполі готовий продати Ромелу Лукаку за 10 мільйонів євро.

Аталанта Кальярі Наполі Себастьяно Еспозіто

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