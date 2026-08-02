Баєр знайшов заміну Грімальдо в Наполі

Іспанський лівий захисник італійського Наполі Мігель Гутьєррес продовжить кар'єру в леверкузенському Баєрі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони досягнули усної домовленості щодо трансферу за 30 мільйонів євро. Для Баєра Гутьєррес стане заміною іншому іспанцеві, Алехандро Грімальдо, який влітку поточного року перейшов у Атлетико Мадрид за 20 мільйонів євро.

Гутьєррес перейшов у Наполі із Жирони влітку 2025 року за 18 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 36 матчах за неаполітанців у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2030 року.

Гутьєррес в 2021 році провів 2 матчі за молодіжну збірну Іспанії, до національної команди 25-річний іспанець поки що не викликався.