Аякс орендував досвідченого голкіпера Барселони
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген продовжить кар'єру в амстердамському Аяксі.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
Мова йде про оренду на сезон-2026/27.
Нагадаємо, що тер Штеген виступає за іспанський гранд із літа 2014-го, коли перебрався із Боруссії Менхенгладбах. Відтоді провів у футболці "блаугранас" 423 матчі, у яких пропустив 416 голів і видав 176 "сухих" ігор.
Другу частину минулого сезону-2025/26 німець провів у Жироні, за яку встиг провести лише 2 поєдинки. Отримати більше ігрової практики завадила травма.
Його чинний контракт із Барселоною розрахований до 30 червня 2028 року. Портал Transferamarkt оцінює вартість 34-річного німецького воротаря у 3 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що бельгійський вінгер Аякса Міка Годтс може продовжити кар'єру в ПСЖ.