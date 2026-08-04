Аякс орендував досвідченого голкіпера Барселони

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген продовжить кар'єру в амстердамському Аяксі.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Мова йде про оренду на сезон-2026/27.

The signing you’ve all been waiting for. pic.twitter.com/B1AX7y0t3e — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

Нагадаємо, що тер Штеген виступає за іспанський гранд із літа 2014-го, коли перебрався із Боруссії Менхенгладбах. Відтоді провів у футболці "блаугранас" 423 матчі, у яких пропустив 416 голів і видав 176 "сухих" ігор.

Другу частину минулого сезону-2025/26 німець провів у Жироні, за яку встиг провести лише 2 поєдинки. Отримати більше ігрової практики завадила травма.

Його чинний контракт із Барселоною розрахований до 30 червня 2028 року. Портал Transferamarkt оцінює вартість 34-річного німецького воротаря у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що бельгійський вінгер Аякса Міка Годтс може продовжити кар'єру в ПСЖ.