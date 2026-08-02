Інтер Маямі розглядає трансфер зірки Наполі
Інтер Маямі повернувся до варіанту із підписанням півзахисника Наполі Кевіна де Брюйне.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Американський клуб прагне поповнити свій зірковий десант ще одним іменитим ветераном футболу.
Також за 35-річним досвідченим гравцем центру поля стежать Сан-Дієго та Чикаго Файр.
Де Брюйне пов'язаний угодою із неаполітанцями до 30 червня 2027-го. Також у контракті прописана можливість продовження співпраці ще на рік. Його вартість оцінюється у 8 мільйонів євро (дані з порталу Transfermarkt).
Нагадаємо, що Кевін виступає за італійський колектив із літа 2025-го, коли покинув Манчестер Сіті. Відтоді провів у футболці Наполі 21 матч (5 голів і 4 асисти). У минулому сезоні-2025/26 став переможцем Суперкубку Італії.
Раніше повідомлялося, що Наполі проявляє інтерес до форварда Кальярі Себастьяно Еспозіто.