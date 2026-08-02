Інтер Маямі розглядає трансфер зірки Наполі

Інтер Маямі повернувся до варіанту із підписанням півзахисника Наполі Кевіна де Брюйне.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Американський клуб прагне поповнити свій зірковий десант ще одним іменитим ветераном футболу.

Також за 35-річним досвідченим гравцем центру поля стежать Сан-Дієго та Чикаго Файр.

Де Брюйне пов'язаний угодою із неаполітанцями до 30 червня 2027-го. Також у контракті прописана можливість продовження співпраці ще на рік. Його вартість оцінюється у 8 мільйонів євро (дані з порталу Transfermarkt).

Нагадаємо, що Кевін виступає за італійський колектив із літа 2025-го, коли покинув Манчестер Сіті. Відтоді провів у футболці Наполі 21 матч (5 голів і 4 асисти). У минулому сезоні-2025/26 став переможцем Суперкубку Італії.

Раніше повідомлялося, що Наполі проявляє інтерес до форварда Кальярі Себастьяно Еспозіто.