В мої часи було лише два претенденти: Мілевський – про "Золотий м'яч-2026"

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський відреагував на результат голосування за "Золотий м'яч-2026", де переможцем став Гаррі Кейн.

Про це повідомляє пресслужба Ігніса.

"Радий за англійця, який виконав колосальний обсяг роботи протягом усієї своєї футбольної кар'єри. Нарешті дідусь Гаррі отримав таку довгоочікувану нагороду. У Мбаппе та Ямала ще є час. Кіліану 26 років, а Ламіну взагалі ще немає 20, тому в них усе попереду. В мої часи було лише два претенденти – Роналду та Мессі. В одного п'ять нагород, а в іншого – вісім. Тому там без шансів було", – сказав Мілевський.

Зазначимо, що саме Мбаппе та Ямал опинились у трійці під час голосування. Кількість голосів організатори поки не оприлюднили, проте відомо, що відстань між Кейном і форвардом Реала була мінімальною.

Нагадаємо, що напередодні також було оголошено переможця в номінації за найкращий "Золотий м'яч" усіх часів. Визнання отримав Кріштіану Роналду