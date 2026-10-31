Мбаппе опинився поза десяткою: оголошено вибір України в голосуванні за "Золотий м’яч-2026"

Стало відомо, за кого проголосувала Україна у чоловічій номінації за "Золотий м'яч-2026".

Детальні результати голосування опублікував L'Équipe.

Свій вибір від нашої країни зробив журналіст Ігор Лінник. Він віддав перше місце півзахиснику ПСЖ Фабіану Руїсу. До його трійки ввійшли також захисник Барселони Пау Кубарсі та ще одна зірка парижан Хвіча Кварацхелія.

Водночас переможець нагороди Гаррі Кейн опинився лише на дев'ятій позиції в його рейтингу. Кіліан Мбаппе, який став другим, взагалі не потрапив у десятку.

Результат голосуванні від України за "Золотий м'яч-2026"

Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія) Пау Кубарсі (Барселона, Іспанія) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія) Деклан Райс (Арсенал, Англія) Родрі (Манчестер Сіті / Барселона, Іспанія) Габріель (Арсенал, Бразилія) Ламін Ямал (Барселона, Іспанія) Усман Дембеле (ПСЖ, Франція) Гаррі Кейн (Баварія, Англія) Ферран Торрес (Барселона / ПСЖ, Іспанія)

Зазначимо, що Кейн вперше став володарем "Золотого м'яча". Він випередив Кіліана Мбаппе лише на 28 балів, що є однією з найменших розривів в історії.

У сезоні-2025/26 форвард Баварії забив 73 голи та віддав вісім результативних передач у 65 матчах. Він виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, а також став бронзовим призером ЧС-2026.