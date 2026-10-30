Стали відомі результати голосування за Золотий м’яч-2026: наскільки Кейн випередив Мбаппе

L'Équipe опублікувала деталі голосування за чоловічий Золотий м'яч-2026.

Так, нападник збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн набрав 1055 очок, а форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе відстав від переможця лише на 28 балів.

За даними видання, розрив між Кейном і Мбаппе став одним із найменших в історії голосування за нагороду.

Третє місце посів Ламін Ямал із 881 очком. До першої п'ятірки також увійшли Родрі (726) та Ліонель Мессі (612).

Топ-10 голосування за Золотий м’яч-2026

Гаррі Кейн – 1055 очок Кіліан Мбаппе – 1027 Ламін Ямал – 881 Родрі – 726 Ліонель Мессі – 612 Хвіча Кварацхелія – 541 Усман Дембеле – 418 Ерлінг Голанд – 378 Майкл Олісе – 296 Фабіан Руїс – 201

Découvrez les votes, pays par pays, joueur par joueur, ici ➡️ https://t.co/5F4YPCMJJB https://t.co/VihTFu1N5Z — L'Équipe (@lequipe) October 30, 2026

Як відомо, для Гаррі цей Золотий м'яч став першим у кар'єрі. Додамо, що він отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.