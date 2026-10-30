Стали відомі результати голосування за Золотий м’яч-2026: наскільки Кейн випередив Мбаппе
L'Équipe опублікувала деталі голосування за чоловічий Золотий м'яч-2026.
Так, нападник збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн набрав 1055 очок, а форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе відстав від переможця лише на 28 балів.
За даними видання, розрив між Кейном і Мбаппе став одним із найменших в історії голосування за нагороду.
Третє місце посів Ламін Ямал із 881 очком. До першої п'ятірки також увійшли Родрі (726) та Ліонель Мессі (612).
Топ-10 голосування за Золотий м’яч-2026
- Гаррі Кейн – 1055 очок
- Кіліан Мбаппе – 1027
- Ламін Ямал – 881
- Родрі – 726
- Ліонель Мессі – 612
- Хвіча Кварацхелія – 541
- Усман Дембеле – 418
- Ерлінг Голанд – 378
- Майкл Олісе – 296
- Фабіан Руїс – 201
Як відомо, для Гаррі цей Золотий м'яч став першим у кар'єрі. Додамо, що він отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.