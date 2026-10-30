Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Стали відомі результати голосування за Золотий м’яч-2026: наскільки Кейн випередив Мбаппе

Олексій Мурзак — 30 жовтня 2026, 22:08
Стали відомі результати голосування за Золотий м’яч-2026: наскільки Кейн випередив Мбаппе

L'Équipe опублікувала деталі голосування за чоловічий Золотий м'яч-2026.

Так, нападник збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн набрав 1055 очок, а форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе відстав від переможця лише на 28 балів.

За даними видання, розрив між Кейном і Мбаппе став одним із найменших в історії голосування за нагороду.

Третє місце посів Ламін Ямал із 881 очком. До першої п'ятірки також увійшли Родрі (726) та Ліонель Мессі (612).

Топ-10 голосування за Золотий м’яч-2026

  1. Гаррі Кейн – 1055 очок
  2. Кіліан Мбаппе – 1027
  3. Ламін Ямал – 881
  4. Родрі – 726
  5. Ліонель Мессі – 612
  6. Хвіча Кварацхелія – 541
  7. Усман Дембеле – 418
  8. Ерлінг Голанд – 378
  9. Майкл Олісе – 296
  10. Фабіан Руїс – 201

Як відомо, для Гаррі цей Золотий м'яч став першим у кар'єрі. Додамо, що він отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.

Золотий м'яч Кіліан Мбаппе Гаррі Кейн

Золотий м'яч

В мої часи було лише два претенденти: Мілевський – про "Золотий м'яч-2026"
Кейн: Не відмовився би від лицарського звання
Роналду відреагував на нагороду за найкращий Золотий м'яч усіх часів
Роналду отримав приз за найкращий Золотий м'яч усіх часів
Туран назвав гравців УПЛ, які можуть претендувати на Золотий м'яч у майбутньому

Останні новини