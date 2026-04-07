Авторитетний журналіст розкрив майбутнє зірки збірної Франції у Реалі

У плани центрального півзахисника збірної Франції Едуардо Камавінги не входить трансфер із мадридського Реала.

Про це інформує журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг.

Француз прагне грати у футболці "Королівського клубу" якомога довше. Його чинний контракт із іспанським грандом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 50 мільйонів євро.

Хоча раніше повідомлялось, що керівництво "вершкових" розчароване нездатністю футболіста повністю реалізувати свій потенціал, тому Камавінга втратив свою недоторканість у команді.

У Мадриді не виключали трансфер Едуардо, якщо надійде приваблива пропозиція.

У пресі випливала інформація, що англійський Ліверпуль, саудівський Аль-Іттіхад, французький ПСЖ та ще декілька клубів АПЛ були зацікавлені у трансфері зіркового французького півзахисника, який виступає за Реал із літа 2021-го. Від моменту переходу провів у футболці "вершкових" вже 215 матчів (6 голів та 11 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 Камавінга взяв участь вже у 35 іграх в усіх турнірах за іспанський клуб, у яких забив 2 м'ячі та одного разу асистував партнеру по команді.

Додамо, що найближчий поєдинок Реала відбудеться сьогодні, 7 квітня, о 22:00. Це буде перша чвертьфінальна зустріч у Лізі чемпіонів проти мюнхенської Баварії.