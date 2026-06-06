Конкурент Переса пообіцяв підписати Клоппа в разі перемоги на виборах президента Реала

Кандидат у президенти мадридського Реала Енріке Рікельме пообіцяв запросити німецького фахівця Юргена Клоппа на посаду головного тренера команди у разі своєї перемоги на виборах.

Його слова наводить видання Okdiario.

"Ми говоримо про одного з найкращих тренерів нашого часу. Але, перш за все, ми говоримо про лідера, здатного повернути Реалу Мадрида ту конкурентну інтенсивність, щоденну вимогливість, професіоналізм, меритократію, єдність у роздягальні та любов до добре виконаної роботи, які завжди характеризували великі етапи нашої історії. Цим тренером є Юрген Клопп.

Ми знаємо, що Юрген Клопп публічно заявив, що не має наміру повертатися на тренерську лаву найближчим часом і що відхилив численні пропозиції. Саме тому ми вважаємо, що виклик Реала є особливим. Адже існують великі клуби, але існує лише один Реал. Існує лише одна інституція, здатна поєднати традиції та майбутнє, цінності та амбіції, прихильність та досконалість".