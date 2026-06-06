Конкурент Переса пообіцяв підписати Клоппа в разі перемоги на виборах президента Реала
Кандидат у президенти мадридського Реала Енріке Рікельме пообіцяв запросити німецького фахівця Юргена Клоппа на посаду головного тренера команди у разі своєї перемоги на виборах.
Його слова наводить видання Okdiario.
"Ми говоримо про одного з найкращих тренерів нашого часу. Але, перш за все, ми говоримо про лідера, здатного повернути Реалу Мадрида ту конкурентну інтенсивність, щоденну вимогливість, професіоналізм, меритократію, єдність у роздягальні та любов до добре виконаної роботи, які завжди характеризували великі етапи нашої історії. Цим тренером є Юрген Клопп.
Ми знаємо, що Юрген Клопп публічно заявив, що не має наміру повертатися на тренерську лаву найближчим часом і що відхилив численні пропозиції. Саме тому ми вважаємо, що виклик Реала є особливим. Адже існують великі клуби, але існує лише один Реал. Існує лише одна інституція, здатна поєднати традиції та майбутнє, цінності та амбіції, прихильність та досконалість".
Рікельме планує залучити до переговорів колишнього футболіста Рауля Гонсалеса Бланко, який має обійняти посаду спортивного директора і особисто зв'язатися з екстренером Ліверпуля 8 червня.
Німецький наставник очолював англійський гранд протягом 2015-2024 років. "Мерсисайдці" провели під його керівництвом 489 матчів, здобувши 8 трофеїв.
Нагадаємо, що раніше Енріке Рікельме розповів, що не бачить повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди.