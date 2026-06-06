Зірковий футболіст Реала потрапив під приціл Роми та Ювентуса – інсайдер

Правий вінгер мадридського Реала Брахім Діас потрапив у сферу інтересів одразу двох італійських клубів.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Зацікавленість у футболісту проявляють римська Рома та туринський Ювентус. Однак сам марокканський футболіст не проти продовжити свої виступи у Мадриді, де він не є ключовою фігурою команди.

Цікаво, що на початку 2026 року у пресі була інформація, що "вершкові" прагнуть позбутися Діаса.

Контракт атакувального півзахисника із іспанським клубом розрахований до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Брахім виступає за Реал із січня 2019-го, коли перейшов із англійського Манчестер Сіті. Щоправда, із перервою на оренди в італійський Мілан. У футболці "Королівського клубу" Діас провів вже 163 поєдинки (найбільше у його кар'єрі за одну команду), у яких відзначився 22 голами та 30 асистами.

У сезоні-2025/26 взяв участь у 42-х іграх (2 м'ячі та 9 гольових передач).

Раніше повідомлялося, що президент Реала Флорентіно Перес прагне підписати хавбека ПСЖ Вітінью.