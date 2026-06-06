Зірка Баварії відкритий до переходу в Реал

Вінгер Баварії та збірної Франції Майкл Олісе відкритий до переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє Рамон Альварес.

Кілька днів тому президент Реала Флорентіно Перес заявив, що в разі перемоги на виборах президента клубу підпише неназваного зіркового гравця за 150 мільйонів євро. Згодом у англійських ЗМІ з'явилася інформація про те, що йдеться саме про Олісе.

Попри те, що Баварія не хоче продавати свою зірку, сам 24-річний француз відкритий до переходу в Реал. Проте з поваги до свого поточного клубу Олісе поки що не планує чинити тиск на керівництво чемпіонів Німеччини з метою спростити свій трансфер у Реал.

Transfermarkt оцінює вартість гравця у 150 мільйонів євро, контракт 24-річного гравця збірної Франції діє до літа 2029 року. У поточному сезоні на рахунку Олісе 22 голи та 31 асист у 52 матчах за Баварію в усіх турнірах.