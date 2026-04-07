Компані – про гру Баварії проти Реала: Можливо, це найскладніший виїзний матч

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився напередодні першої зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Його цитує УЄФА.

Наставник запевнив, що у цьому протистоянні результат вирішуватиметься індивідуальною якістю гравців та тактикою.

За словами Компані, його команда добре підготувалась до матчу проти "Королівського клубу", розібравши попередні ігри суперника проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу ЛЧ (сумарно 1:5 на користь мадридців за двома іграми).

Коуч німецького гранда припустив, що цей виїзний поєдинок проти "вершкових" може стати найскладнішим гостьовим матчем, який тільки можна зіграти, але його команда налаштована перемогти.

Окремо Компані заговорив про свого ключового форварда Гаррі Кейна, який пропустив гру Бундесліги проти Фрайбурга (перемога 3:2). Безпосередньо у день матчу тренерський штаб Баварії ухвалюватиме рішення щодо участі англійського нападника.

"Потрібно дивитися вперед – саме тому ми тут. Ми хочемо перемогти одну з найкращих команд світу. Також маємо зробити висновки з минулого року, але тоді нам бракувало дев'яти гравців у матчі проти Інтера, тому ситуація була зовсім іншою. Ми підходимо до завтрашньої гри в дуже хорошому стані. Наші найкращі футболісти тут. Ми хочемо зробити все, щоб перемогти", – заявив Компані.

Перший матч Реал – Баварія відбудеться сьогодні, 7 квітня, о 22:00 (за київським часом). Друга зустріч запланована на 15 квітня у Мюнхені (о 22:00).

Нагадаємо, що Баварія у попередньому раунді ЛЧ вибила італійську Аталанту. Сумарно за двома іграми 10:2.

Додамо, що Компані приписують у перелік наставника для Манчестер Сіті на заміну Жузепу Гвардіолі, який може покинути тренерський місток "містян".