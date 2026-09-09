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Екстренер Аталанти відмовився очолити Динамо Київ

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 18:26
Екстренер Аталанти відмовився очолити Динамо Київ
Раффаеле Палладіно
Getty Images

Відомий італійський тренер Раффаеле Палладіно відмовився від пропозицій очолити київське Динамо та турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє Маттео Моретто

"Раффаеле Палладіно – один із тих тренерів, які зараз без команди, і якого високо цінують, і не лише в Італії, а й закордоном. За останні кілька днів і тижнів два закордонні клуби збирали інформацію щодо можливого підписання Палладіно. Ці клуби – Динамо Київ і Трабзонспор.

Проте Палладіно чекає на пропозиції з Італії та Англії. Для нього важливим є довгостроковий проєкт клубу. Він шукає місце, де зможе спокійно працювати на 100% з чітко визначеними цілями", – заявив Моретто.

Палладіно залишається безробітним з червня поточного року, коли він покинув посаду головного тренера Аталанти. Також він очолював Монцу та Фіорентину.

Наразі Динамо очолює Ігор Костюк, проте через невдалий старт сезону його майбутнє в клубі під питанням.

1 вересня посаду головного тренера Трабзонспора покинув Фатіх Текке. Його обов'язки наразі тимчасово виконує Хусейн Чимшир. Турецький клуб цікавився наставником Шахтаря Ардою Тураном.

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