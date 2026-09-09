Екстренер Аталанти відмовився очолити Динамо Київ
Відомий італійський тренер Раффаеле Палладіно відмовився від пропозицій очолити київське Динамо та турецький Трабзонспор.
Про це повідомляє Маттео Моретто
"Раффаеле Палладіно – один із тих тренерів, які зараз без команди, і якого високо цінують, і не лише в Італії, а й закордоном. За останні кілька днів і тижнів два закордонні клуби збирали інформацію щодо можливого підписання Палладіно. Ці клуби – Динамо Київ і Трабзонспор.
Проте Палладіно чекає на пропозиції з Італії та Англії. Для нього важливим є довгостроковий проєкт клубу. Він шукає місце, де зможе спокійно працювати на 100% з чітко визначеними цілями", – заявив Моретто.
Палладіно залишається безробітним з червня поточного року, коли він покинув посаду головного тренера Аталанти. Також він очолював Монцу та Фіорентину.
Наразі Динамо очолює Ігор Костюк, проте через невдалий старт сезону його майбутнє в клубі під питанням.
1 вересня посаду головного тренера Трабзонспора покинув Фатіх Текке. Його обов'язки наразі тимчасово виконує Хусейн Чимшир. Турецький клуб цікавився наставником Шахтаря Ардою Тураном.