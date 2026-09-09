Екстренер Аталанти відмовився очолити Динамо Київ

Відомий італійський тренер Раффаеле Палладіно відмовився від пропозицій очолити київське Динамо та турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє Маттео Моретто

"Раффаеле Палладіно – один із тих тренерів, які зараз без команди, і якого високо цінують, і не лише в Італії, а й закордоном. За останні кілька днів і тижнів два закордонні клуби збирали інформацію щодо можливого підписання Палладіно. Ці клуби – Динамо Київ і Трабзонспор.

Проте Палладіно чекає на пропозиції з Італії та Англії. Для нього важливим є довгостроковий проєкт клубу. Він шукає місце, де зможе спокійно працювати на 100% з чітко визначеними цілями", – заявив Моретто.