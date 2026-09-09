Я вдячний Богові за цей народ: легендарний легіонер Динамо зворушливо звернувся до українців

Колишній форвард київського Динамо Діого Рінкон зізнався у любові до України та пояснив, чому приїжджає сюди, попри небезпеку.

Його слова передає SportArena.

Бразилець хоче особисто підтримувати українців і дітей. Він розповів, що через 24 роки після приїзду до нашої країни ще краще розуміє значення цього етапу у своєму житті:

"Сьогодні я більше розумію, чому я сюди приїхав у 2002 році. Тому що це був Божий план в моєму житті. Я дуже вдячний Богові за Динамо Київ, але сьогодні я маю ще більшу любов до цілого українського народу. Особливо в той час, який ви зараз переживаєте тут. І приїжджаючи сюди, я хочу практично показати українському народу й особливо дітям те, що я дійсно люблю народ. І я от зараз фізично тут перед вами сиджу, щоби бачити обличчя людей, особливо посмішки дітей, щоб показати, що я люблю вас. Я люблю цей народ і я вдячний Богові за цей народ, який вплинув на моє життя".

Зазначимо, що Рінкон провів у складі Динамо 194 матчі. У них він забив 72 голи та віддав 30 результативних передач.

Разом із "біло-синіми" бразилець здобув дев'ять трофеїв. Він є найкращим бомбардиром в історії київського клубу серед усіх своїх земляків.

В минулому сезоні одне з його досягнень перевершив Матвій Пономаренко. В інтерв'ю Діого також заявив, що йому подобається гра молодого нападника Динамо.