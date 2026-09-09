Сумую за ним: Рінкон назвав найкращого футболіста, з яким грав у Динамо

Колишній нападник київського Динамо Діого Рінкон пригадав ігрову кар'єру та назвав свого найсильнішого партнера під час виступів в Україні.

Його слова передає SportArena.

Бразилець виділив Валентина Белькевича. Він із теплом згадав колишнього капітанa, життя якого обірвалось у 2014 році.

"Для мене Белькевич – найкращий гравець, з ким я грав в Динамо. Сумую за ним. Шкодую, що таке відбулося з ним", – сказав Рінкон.

Зазначимо, що Діого вчергове відвідав Україну. Він пояснив, чому це робить, попри небезпеку через війну, а також зізнався у любові до нашого народу.

Нагадаємо, що Рінкон провів у складі Динамо 194 матчі. У них нападник забив 72 голи та віддав 30 асистів.

Разом із "біло-синіми" бразилець здобув дев'ять трофеїв. Він є найкращим бомбардиром в історії київського клубу серед усіх своїх земляків.