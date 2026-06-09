Аталанта звільнила головного тренера

42-річний фахівець Раффаеле Палладіно покинув посаду головного тренера Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Угода з наставником команди діяла до кінця червня 2027 року, проте була розірвана достроково. Разом із Палладіно Аталанту покинув весь його тренерський штаб.

Палладіно очолив Аталанту в листопаді минулого року, замінивши на посаді головного тренера хорвата Івана Юрича. Команда завершила сезон на сьомому місці в турнірній таблиці Серії А.

Найімовірніше, новим головним тренером Аталанти стане Мауріціо Саррі. Раніше він уже узгодив контракт бергамасками та розірвав угоду зі своїм попереднім клубом, римським Лаціо.

До Аталанти Палладіно працював із Монцою та Фіорентиною.