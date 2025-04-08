Погба: Ситуація з допінгом загартувала мене

Французький півзахисник Поль Погба заявив, що після відбуття дискваліфікації у справі щодо вживання допінгу він заново полюбив футбол.

Слова чемпіона світу-2018 року цитує GQ France.

"Ситуація з допінгом загартував мене. Я відчуваю себе маленьким хлопчиком, який мріє стати професіоналом. Я знову став тим самим маленьким Полем Погба з Руассі-ан-Брі, який йде завойовувати своє місце.

Ти стукаєш у двері своїх друзів о восьмій ранку, будиш усіх. А потім ідеш грати на цілий день, поки зовсім не стемніє. Іноді наступного дня треба до школи, але тобі не хочеться повертатися додому ввечері. Мама зрештою кличе тебе з вікна або посилає двоюрідних сестер тебе шукати.

Це була справжня любов до футболу. Якби довелося все пережити заново, я б нічого не став змінювати. Для мене футбол – це спектакль. Коли я дивлюся матч, я не хочу просто сидіти на стільці. Я хочу бачити шоу, хочу встати, аплодувати", – сказав Погба.

Півзахисник домігся скорочення своєї дискваліфікації, яку він отримав через провалену допінг-пробу, та може відновити професійну кар'єру. Напередодні стало відомо, що Поль Погба виявляв інтерес до переходу у французький Марсель.

Нагадаємо, що француз перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту. Також стало відомо, що футболіст відмовив російському клубу.