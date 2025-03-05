Погба відмовив російському клубу

Французький півзахисник Поль Погба відмовився від переходу в клуб з чемпіонату Росії.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Йдеться про Зеніт, який вів переговори з представниками француза та запропонував фінансові умови. Трансфер мав відбутися взимку, однак угоду так і не підписали.

Російський Зеніт вів переговори з представниками Погба, запропонувавши умови по зарплаті. Клуб хотів підписати футболіста цієї зими, однак угода так і не була досягнута.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Ювентуса продовжує перебувати у пошуках нового клубу. Пріоритетом продовження кар'єри для Погба залишається Європа, попри щедрі пропозиції від клубів Саудівської Аравії.

Як відомо, французький футболіст домігся скорочення своєї дискваліфікації, яку він отримав через провалену допінг-пробу. Цього місяця він може повернутися до тренувань з командами, але на поле півзахисник зможе вийти не раніше березня.

Нагадаємо, що Погба перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.