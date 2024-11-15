Ювентус оголосив про розірвання контракту з Погба

Ювентус розірвав контракт з півзахисником команди Полем Погба.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Угода була розрахована до літа 2026 року. Ювентус розірвав контракт через позитивний допінг-тест Погба на метаболіти тестостерону та дискваліфікацію. 31-рінчний француз був відсторонений ще у вересні 2023 року.

Згодом термін дискваліфікації Погба скоротили з чотирьох років до 18 місяців, проте це не вплинуло на рішення туринського клубу.

Хавбек зможе повернутися на поле у березні 2025 року. На руках у француза є різні варіанти продовження кар’єри: в Європі, Саудівській Аравії та MLS.

Погба захищав кольори Ювентуса з літа 2022 року. Раніше він уже виступав за туринський клуб у 2012 – 2016 роках, після чого його продали у Манчестер Юнайтед за 105 мільйонів євро.