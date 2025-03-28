У Марселі пояснили, чому не стали підписувати Погба

Президент Марселя Пабло Лонгорія заявив, що його клуб не підписуватиме нинішнього сезону півзахисника Поля Погба.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми вирішили не підписувати Поля Погба як вільного агента цього сезону. Ми мали розмови… Але потім ми подумали, що його час відновлення може порушити баланс команди", – пояснив Лонгорія.

🚨❌ Olympique Marseille president Pablo Longoria: “We decided not to sign Paul Pogba as free agent this season”.



“We had conversations… but then we thought that his recovery time could upset the balance of the squad”, told SER. pic.twitter.com/iNVU1ZXZZ2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2025

Раніше повідомлялося, що Погба виявляв інтерес до переходу до Марселя. Півзахисник відбув дискваліфікацію та тепер може відновити кар'єру.

Нагадаємо, що француз перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.

Також стало відомо, що футболіст відмовив російському клубу.