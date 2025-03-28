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У Марселі пояснили, чому не стали підписувати Погба

Олексій Мурзак — 28 березня 2025, 19:34
У Марселі пояснили, чому не стали підписувати Погба
Поль Погба
Getty Images

Президент Марселя Пабло Лонгорія заявив, що його клуб не підписуватиме нинішнього сезону півзахисника Поля Погба.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми вирішили не підписувати Поля Погба як вільного агента цього сезону. Ми мали розмови… Але потім ми подумали, що його час відновлення може порушити баланс команди", – пояснив Лонгорія.

Раніше повідомлялося, що Погба виявляв інтерес до переходу до Марселя. Півзахисник відбув дискваліфікацію та тепер може відновити кар'єру.

Нагадаємо, що француз перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.

Також стало відомо, що футболіст відмовив російському клубу.

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