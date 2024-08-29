Пушич: Для Шахтаря це чудова можливість заявити про себе на весь світ

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився думками про суперників, яких його команда отримала у Лізі чемпіонів. Слова Судакова передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Шахтар зіграє проти Баварії, Боруссії Дортмунд, Аталанти, лондонського Арсенала Олександра Зінченка, Янг Бойз, ПСВ, Бреста та Болоньї.

"Я гордий, що ми досягли цього рівня, що ми матимемо змогу проявити свої сили. Немає слабких опонентів, на такій стадії всі доволі складні. Але для нас це дуже чудова можливість заявити про себе, як команду, на весь світ".

Також боснійський фахівець розповів про п'ять ігор, які "гірники" проведуть у Німеччині (чотири домашні матчі в Гамбурзі та один виїзній з Баварією):

"Це означає, що 5 разів ми гратимемо вдома. Я жартую. Міста розташовані близько один до одного, я знаю це, я дуже довго жив у Нідерландах, тому я знайомий з місцевою географією. 5 матчів у Німеччині — це особливий досвід, але дуже важлива деталь, на яку варто звернути увагу: всі ігри для нас — виїзні. Це дуже складно, але ми будемо боротися, битися, як ми це робили в попередній кампанії".

Зокрема, Маріно Пушич відповів на питання про матчі в січні 2025 року:

"Цей сезон буде відрізнятися і відпустка також. Вже на початку січня ми будемо готуватися, щоб підійти в оптимальній формі до матчів Ліги чемпіонів. Для мене, як для тренера, це не дуже складно, я вже бувалий боєць в цьому плані. Але обставини та відсутність чемпіонату, особливо для українських гравців, буде складно певною мірою, але, повірте мені, це справді гарна можливість вийти із зони комфорту".

Відповідальні редактори — Денис Шаховець, Станіслав Лисак