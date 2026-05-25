Саррі підпише контракт з Аталантою – Романо

Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі підпише контракт з Аталантою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

67-річний фахівець узгодив з Аталантою всі деталі угоди. Договір буде підписано найближчим часом.

На посаді головного тренера Аталанти Саррі замінить Раффаеле Палладіно, який очолив команду по ходу сезону, замінивши Івана Юрича.

За інформацією Ніколи Скіри, контракт Саррі буде розрахований на три роки – до літа 2029 року. Зарплата тренера становитиме 3,5 мільйона євро на рік.

Аталанта виграла боротьбу за Саррі у Наполі, який розглядав фахівця як пріоритетний варіант на заміну Антоніо Конте. Тепер неаполітанці переключилися на кандидатуру Вінченцо Італьяно з Болоньї.